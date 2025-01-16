Реальность и интерпретация Риццоли. Алогичность объяснений судейских решений от Комитета арбитров

Вот уже на протяжении более 14-ти лет наш судейский корпус, а вместе с ним и Комитет арбитров, курируют специалисты из Италии. Сначала это был Коллина, который привез с собой помощника Лучи. Вместе они очень часто, не стесняясь откровенной алогичности, на черное говорили белое. А когда журналисты ставили неудобные вопросы, то в ответ могли услышать от Коллины, а потом и Лучи, чуть ли не откровенное хамство. Особенно в этом "преуспел" Лучано Лучи, воссевший на трон Комитета арбитров после ухода Коллины, который все же не позволял себе терять нотки адекватности.

Лучи же в своем закрытом чате для арбитров не стеснялся никаких выражений в адрес тех, кто посмел его критиковать. Под руку попадали и руководители клубов, и тренера, и специалисты судейства. С уходом Лучи, казалось, эра итальянцев закончилась, и бразды правления возьмут наконец-то отечественные кураторы. Это важно хотя бы в плане коммуникации, отсутствие которой – один из основных бичей "эры итальянцев". Но, как оказалось, даже после масштабной революции в УАФ и судейском корпусе чиновники от футбола не решились отказаться от итальянского вектора. Да, на место Лучи поставили Катю Монзуль, но как заметил журналист Игорь Бурбас, "есть сверху над ней кто-то, кто говорит, что делать". Эти слова были сказаны по поводу того, почему не состоялась встреча Комитета арбитров с клубами УПЛ, которые инициировали круглый стол, чтобы выразить недовольство в связи с частыми судейскими скандалами.

Впрочем, стоит отметить, что некоторые позитивные сдвиги все же произошли. Арбитрам подняли гонорар, мотивируя их судить качественно и развиваться; внедрили VAR на каждой игре, чтобы свести к минимуму ошибки из-за человеческого фактора. Но, по сути, в плане качества работы на поле воз и нынче там: ошибок если и не стало больше, то точно не уменьшилось. А главное, снова нет коммуникации: клубы не получают ответы на свои жалобы, нет разъяснений, почему тот или иной арбитр грубо ошибся даже при наличии VAR, почему за ошибки никто не несет никакого наказания и так далее.

Все это – не голословные предъявы, а, по сути, итог первой части УПЛ сезона 2024/25 в контексте судейства. Ниже – несколько кричащих примеров того, как коммуникатор судейского Корпуса УАФ Никола Риццоли терял логику и последовательность в своих попытках объяснить тот или иной резонанс.

"Оболонь" с обоснованными претензиями по поводу кричащих ошибок арбитра Шандора обратилась в Комитет арбитров, требуя ответов на вопросы, связанные с некачественным судейством. Но ответов клуб так и не получил. Консультант арбитража УАФ, коим и является Никола Риццоли (его роль – правдиво после каждого тура доносить до общественности действия арбитров, их ошибки или правильность принятия решений), вообще не отреагировал на ситуацию. Можно предположить, что вряд ли Риццоли сидит в Италии и смотрит все матчи чемпионата УПЛ, а затем выбирает для комментария эпизоды. Скорее всего, Комитет арбитров дает ему видеонарезки, и он на их основе доносит свое видение. Так что же произошло в случае с жалобой "Оболони" на Шандора? Её банально проигнорировали.

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А в том матче (15-й тур, "Левый Берег" - "Оболонь"), между прочим, Шандор не поставил очевидный пенальти в ворота хозяев. Игрок просто борцовским захватом двумя руками завалил нападающего прямо перед глазами арбитра, но свистка не последовала. Явная ошибка Шандора, лишившая "Оболонь" надежды на победу.

С Шандором, похоже, Комитет загнал себя в ловушку и был вынужден выгораживать этого арбитра. Ведь в 12-м туре в матче "Александрия" - "Полесье" тот же Шандор не поставил пенальти в ворота александрийцев за игру рукой защитником хозяев. Житомирская команда проиграла 0:1, поднялся скандал и Риццоли признал факт ошибки в своем обзоре. И тут Шандор за ошибку получает не наказание, а назначение на игру 15-го тура "Левый Берег" - "Оболонь", в которой в итоге также напортачил. Как говорилось выше, не поставил явный пенальти в ворота хозяев. Если бы Комитет вынес это на обозрение и признал ошибки Шандора, нужно было бы признать и собственную ошибку с назначением и отсутствием механизма наказания (ответственности) за ошибки. В УАФ решили, как модно нынче, применить простое решение – ничего не комментировать, игнорируя факт наличия ошибок. И уже через тур Шандор получил назначение на матч "Динамо" – "Верес". Жалоб "Оболони" как будто бы не было.

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Пример номер два – комментарий Риццоли по игре 17-го тура "Полесье" - "Рух", где арбитр Пасхал не поставил явный пенальти в ворота житомирян. Комментарий, вызывающий, мягко говоря, удивление. Что произошло? Игрок львовян Климчук пробросил мимо вратаря мяч, а страж ворот банально ударил по ноге атакующего. Это очевидный пенальти. Но нет – Пасхал показал желтую карточку Климчуку за симуляцию. Не менее, чем само решение арбитра, поверг в шок комментарий Риццоли: "Ймовірно відбувається незначний випадковий контакт між ногами гравців". Решение: продолжить игру. То есть, удар по ноге у Риццоли трактуется как случайный контакт без нарушения правил.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/xg5tGjZ0os — Igor Semyon (@igor_semyon) January 16, 2025

Также возникает много вопросов к Риццоли в ситуациях, когда почти на одинаковые моменты, связанные с трактовкой игры рукой, следуют разные комментарии. Ниже – примеры.

Матч 12-го тура "Карпаты" - "Левый Берег", арбитр – Анастасия Романюк. Игрок львовян делает прострел в штрафную соперника. При этом защитник киевлян находится на небольшом расстоянии от подающего, мяч попадет сначала в корпус, а затем отскакивает в полусогнутую руку. Пострадавшей командой оказался "Левый Берег". Риццоли говорит, что арбитр правильно поставил пенальти.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/OWMceiRNiO — Igor Semyon (@igor_semyon) January 16, 2025

Но такой же момент состоялся в матче 16-го тура "Левый Берег" - ЛНЗ (арбитр – Соловьян). Последовал удар в сторону ворот, мяч попал в колено, после чего срикошетил в полусогнутую руку. Вердикт Риццоли – продолжить игру. Тут в выигрышной ситуации оказалась все та же команда "Левый Берег".

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/RAyTONFSJl — Igor Semyon (@igor_semyon) January 16, 2025

И напоследок – случай, который также вызвал недоумение у футбольной общественности. Он связанный с комментарием Риццоли по поводу эпизода с назначением пенальти в мачте 9-го тура "Александрия" – "Рух" (арбитр – Панчишин). Во время удара по воротам судья не видел явный наступ на ахилл нападающему "Руха". После подсказки арбитра VAR и просмотра, Панчишин правильно поставил пенальти. Львовяне сравняли счет в матче, который и закончился со счетом 1:1. Но у Риццоли получился комментарий, в котором удары по ногам, наступы на ахилл не считаются нарушением правил, и в таких случаях нужно продолжать игру.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/T6VQckXJsU — Igor Semyon (@igor_semyon) January 16, 2025

По совокупности эпизодов не выдержал главный тренер "Черноморца" Александр Бабич:

"Почему в похожих ситуациях в наши ворота ставят сомнительные пенальти, а сопернику – нет? Но это никому не интересно. Я понимаю, что сейчас кто бы что ни сказал, правды мы не услышим".

Действительно, вопросов без ответов – очень много. И это не идет на пользу нашему футболу.

Фото - UA-Футбол; видео - УПЛ ТВ