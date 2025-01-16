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Динамо официально попрощалось с полузащитником
Владимир Шепелев - больше не игрок киевского клуба
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" и полузащитник Владимир Шепелев достигли соглашения о прекращении действия контракта, сообщает официальный сайт киевлян.
Владимир покинул столичный клуб на правах свободного агента.
Шепелев выступал за юношескую и молодежную команду "Динамо", прежде чем дебютировал за "основу" 25 февраля 2017-го в выездном матче с луганской "Зарей" (2:1). Всего за это время провел более 200 матчей за "бело-синих" во всех турнирах и забил семь мячей.
В составе "Динамо" выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
в этом сезоне Шепелев провел лишь 1 минуту в матче против "Хоффенхайма" (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Шепелев интересен зарубежным клубам.
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