Динамо официально попрощалось с полузащитником

"Динамо" и полузащитник Владимир Шепелев достигли соглашения о прекращении действия контракта, сообщает официальный сайт киевлян.

Владимир покинул столичный клуб на правах свободного агента.

Шепелев выступал за юношескую и молодежную команду "Динамо", прежде чем дебютировал за "основу" 25 февраля 2017-го в выездном матче с луганской "Зарей" (2:1). Всего за это время провел более 200 матчей за "бело-синих" во всех турнирах и забил семь мячей.

В составе "Динамо" выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

в этом сезоне Шепелев провел лишь 1 минуту в матче против "Хоффенхайма" (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Шепелев интересен зарубежным клубам.