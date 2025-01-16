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Динамо - ЦСКА 1948. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - ЦСКА 1948. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" проведет пятый, заключительный товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Киевляне встретятся с представителем элитного дивизиона Болгарии - софийским "ЦСКА 1948".
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Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале столичного клуба.
Напомним, в этот день команда Александра Шовковского встречалась со словенским "Марибором". Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:0.
Товарищеский матч
16.01.2025
"Динамо" Киев 16:00 "ЦСКА 1948" София
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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