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Динамо - ЦСКА 1948. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо - ЦСКА 1948. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - ЦСКА 1948. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" проведет пятый, заключительный товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Киевляне встретятся с представителем элитного дивизиона Болгарии - софийским "ЦСКА 1948".

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Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале столичного клуба.

Напомним, в этот день команда Александра Шовковского встречалась со словенским "Марибором". Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:0.

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Товарищеский матч
16.01.2025
"Динамо" Киев 16:00 "ЦСКА 1948" София
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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