Динамо - ЦСКА 1948. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

"Динамо" проведет пятый, заключительный товарищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Киевляне встретятся с представителем элитного дивизиона Болгарии - софийским "ЦСКА 1948".

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Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале столичного клуба.

Напомним, в этот день команда Александра Шовковского встречалась со словенским "Марибором". Поединок завершился победой киевлян со счетом 2:0.

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Товарищеский матч

16.01.2025

"Динамо" Киев 16:00 "ЦСКА 1948" София

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"