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Заря отправилась на сборы в Турцию: список игроков

Премьер-лига

Луганчане отправились на турецкий этап подготовки

Заря отправилась на сборы в Турцию: список игроков

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Сегодня, 16-го января "Заря" отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

Делегация луганского клуба едет автобусом в аэропорт в город Кишинев, а затем будет держать курс в Белек. Проживать команда будет в отеле Megasaray Club.

Тренироваться "черно-белые" будут в двухразовом режиме, совмещая тренировки вместе с тренажерным залом, процедурами восстановления и контрольными матчами. Иностранцы присоединятся к команде уже в Турции.

Список игроков, которые будут работать в Турции:

Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Дмитрий Мацапура, Валерий Косовский, Андерсон Джордан, Габриэль Эскинья, Алексей Гусев, Кристофер Нваэзе, Жуниньо, Яков Башич, Кирилл Дрышлюк, Максим Василец, Артем Слесар, Жан Тронтель, Роман Вантух, Владимир Белоцерковец, Игорь Кирюханцев, Александр Яцык, Тимур Кораблин, Владислав Вакула, Петар Мичин, Владислав Супряга, Игорь Горбач, Филипп Будковский, Деян Попара.

Напомним, что первый спарринг "Заря" проведет уже 22-го января против польского клуба "Висла" Краков.

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Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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