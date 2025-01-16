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Игрок Динамо оценил процент готовности команды к матчу с Галатарасаем

Премьер-лига

Константин Вивчаренко прокомментировал зимние сборы

Игрок Динамо оценил процент готовности команды к матчу с Галатарасаем

Фото: ФК Динамо Київ

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Левый защитник "Динамо" Константин Вивчаренко поделился мыслями от тренировочных сборов в Турции.

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"Отличное настроение. Хорошие условия, хорошее поле, поэтому с настроением готовимся на каждую игру, на каждую тренировку, а игра 21 числа покажет, как мы готовы.

Считаю, что есть отличие от предыдущих сборов. Уверенность в себе, в своих силах. Когда первый раз приезжал на сборы с командой, конечно было волнение, мандраж какой-то, но постепенно, с каждым разом ты чувствовал уверенность и чувствовал комфортно себя. Разница ощутима.

Для нас главное через товарищеские игры подготовились к игре с "Галатасараем", поэтому сегодня должны под нагрузкой подойти к игре. Это подготовка. К "Галатарасаю" готовы где-то на 85%, потому что неделя на подготовку и, думаю, подойдем в хорошем настроении и подготовке", – сказал Вивчаренко.

Матч 7-го тура Лиги Европы "Галатасарай" - "Динамо" состоится 21 января.

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Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Алина Ерофеева
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