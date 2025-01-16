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С нереализованным пенальти Ярмоленко. Динамо - Марибор 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Подопечные Шовковского одержали вторую победу на сборах

С нереализованным пенальти Ярмоленко. Динамо - Марибор 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" обыграло словенский "Марибор" в рамках зимнего сбора в Турции.

На экваторе первого тайма "бело-синие" имели возможность открыть счет, однако Андрей Ярмоленко не смог реализовать пенальти. Этот эпизод не сломал команду. Еще к перерыву подопечные Александра Шовковского дважды забили - отличились Эдуардо Герреро и Максим Брагару. До завершения матча счет не изменился. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Динамо" со счетом 2:0.

Ранее "Динамо" уступило немецкому "Магдебургу" (1:3), одержало победу над румынским ФКСК (2:1), а также сыграло вничью с польским "Видзевом".

Сегодня "Динамо" сыграет еще один спарринг - с болгарским клубом "ЦСКА 1948" София. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч
16.01.2025
"Динамо" Киев - "Марибор" 2:0
Голы: Герреро (30), Брагару (36),
Нереализованный пенальти: Ярмоленко (25).

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Марибор Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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