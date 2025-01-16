Верес намерен подписать экс-игрока сборной Украины

"Верес" планирует усилиться экс-полузащитником сборной Украины Игорем Харатиным, сообщает ТаТоТаке.

Последним клубом 29-летнего футболиста был "Колос", который он должен покинуть в статусе свободного агента. Напомним, Харатин был переведен во вторую команду из-за недоразумений с тренерским штабом.

Ожидается, что Харатин подпишет контракт с ровенчанами сроком минимум на 2,5 года.

По данным источника, подписание Харатина - один из двух потенциально громких трансферов "Вереса", о которых в своем недавнем интервью говорил спортивный директор клуба Юрий Габовда.

Напомним, Харатин - воспитанник киевского "Динамо", поигравший за "Металлист" и "Зарю". За рубежом он выступал за венгерский "Ференцварош”, польскую “Легию” и ДАК 1904.