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Верес намерен подписать экс-игрока сборной Украины
Игорь Харатин определился с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Верес" планирует усилиться экс-полузащитником сборной Украины Игорем Харатиным, сообщает ТаТоТаке.
Последним клубом 29-летнего футболиста был "Колос", который он должен покинуть в статусе свободного агента. Напомним, Харатин был переведен во вторую команду из-за недоразумений с тренерским штабом.
Ожидается, что Харатин подпишет контракт с ровенчанами сроком минимум на 2,5 года.
По данным источника, подписание Харатина - один из двух потенциально громких трансферов "Вереса", о которых в своем недавнем интервью говорил спортивный директор клуба Юрий Габовда.
Напомним, Харатин - воспитанник киевского "Динамо", поигравший за "Металлист" и "Зарю". За рубежом он выступал за венгерский "Ференцварош”, польскую “Легию” и ДАК 1904.
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