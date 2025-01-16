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Верес намерен подписать экс-защитника сборной Украины

Премьер-лига

Игорь Харатин определился с новым клубом

Верес намерен подписать экс-защитника сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Верес" планирует усилиться экс-защитником сборной Украины Игорем Харатиным, сообщает ТаТоТаке.

Последним клубом 29-летнего футболиста был "Колос", который он должен покинуть в статусе свободного агента. Напомним, Харатин был переведен во вторую команду из-за недоразумений с тренерским штабом.

Ожидается, что Харатин подпишет контракт с ровенчанами сроком минимум на 2,5 года. Он станет первым игроком в истории клуба, который надевал футболку национальной команды (4 матча в 2020 году).

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По данным источника, подписание Харатина - один из двух потенциально громких трансферов "Вереса", о которых в своем недавнем интервью говорил спортивный директор клуба Юрий Габовда.

Напомним, Харатин - воспитанник киевского "Динамо", поигравший за "Металлист" и "Зарю". За рубежом он выступал за венгерский "Ференцварош”, польскую “Легию” и ДАК 1904.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ФутбольнийГеній (Рівне)
16.01.2025 в 13:53
Це ж потужно
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Комментарии 1
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
16.01.2025 в 13:53
Це ж потужно
Ответить
0
0

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