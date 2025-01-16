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ЛНЗ подписал контракт с 15-летним талантом академии
Большой шаг для юноши
Фото: ФК ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" в соцсетях объявил о том, что 15-летний Мирослав Доник подписал свой первый профессиональный контракт с основной командой.
Сообщается, что соглашение с талантливым футболистом рассчитано до конца 2027 года. Ранее стало известно, что юный полузащитник, которому 8-го января исполнилось 15 лет, отправился вместе с основной командой на тренировочный сбор в Испанию.
"ЛНЗ" креативно презентовал эту новость, выложив видеоролик в Инстаграм с презентацией "новичка".
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Добавим, что Мирослав Доник получал вызов в ряды юношеской сборной Украины U-15, проведя в ее составе 3 матча.
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