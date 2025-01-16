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Бывший игрок Волыни: Мы проиграли 0:5 и Кварцяный высадил нас из автобуса
Андрей Богданов вспомнил интересную историю в луцком клубе
Бывший полузащитник "Волыни" Андрей Богданов рассказал об опыте работы в луцком клубе под руководством Виталия Кварцяного.
- Как работалось с Кварцяным? Там очень интересно было (улыбается, - прим.). Виталий Владимирович - вспыльчивый человек на играх, но на тренировках все хорошо проходило. Запомнились также теории. Иногда он заводился... Кварцяный - очень начитанный и эрудированный человек, который разбирается во многих областях. Интересно было его послушать.
- Как вы выдерживали его эмоциональный прессинг?
- Ну, вот так десять месяцев я выдержал, после чего решил уйти из команды.
- Каким был самый памятный разнос от Кварца?
- Это было после ответного матча с "Зарей" в Кубке, когда мы проиграли 0:5. Он меня с Володькой Полевым высадил из автобуса, и мы на маршрутке добирались до Луцка.
- А чего именно вы с Полевым попали под раздачу?
- Ну, да. На каждую игру кто-то новый попадал. На тот раз досталось нам. Тем не менее никаких обид на Виталия Владимировича не имею. Только благодарность, что он взял меня в команду. Замечательный период был в Луцке, о котором я всегда помню. Супер.
- Кто-то когда-то рисковал ответить Кварцяному?
- Да все отвечали.
- И что было после этого?
- Да ничего. Могли поговорить на повышенных тонах, но это эмоции, - рассказал Богданов в интервью изданию Украинский футбол.
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