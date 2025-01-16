Бывший игрок Волыни: Мы проиграли 0:5 и Кварцяный высадил нас из автобуса

Бывший полузащитник "Волыни" Андрей Богданов рассказал об опыте работы в луцком клубе под руководством Виталия Кварцяного.

- Как работалось с Кварцяным? Там очень интересно было (улыбается, - прим.). Виталий Владимирович - вспыльчивый человек на играх, но на тренировках все хорошо проходило. Запомнились также теории. Иногда он заводился... Кварцяный - очень начитанный и эрудированный человек, который разбирается во многих областях. Интересно было его послушать.

- Как вы выдерживали его эмоциональный прессинг?

- Ну, вот так десять месяцев я выдержал, после чего решил уйти из команды.

- Каким был самый памятный разнос от Кварца?

- Это было после ответного матча с "Зарей" в Кубке, когда мы проиграли 0:5. Он меня с Володькой Полевым высадил из автобуса, и мы на маршрутке добирались до Луцка.

- А чего именно вы с Полевым попали под раздачу?

- Ну, да. На каждую игру кто-то новый попадал. На тот раз досталось нам. Тем не менее никаких обид на Виталия Владимировича не имею. Только благодарность, что он взял меня в команду. Замечательный период был в Луцке, о котором я всегда помню. Супер.

- Кто-то когда-то рисковал ответить Кварцяному?

- Да все отвечали.

- И что было после этого?

- Да ничего. Могли поговорить на повышенных тонах, но это эмоции, - рассказал Богданов в интервью изданию Украинский футбол.