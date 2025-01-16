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Болельщики выбрали лучший гол Вереса в 2024 году
Всего было трое претендентов
фото - ФК Верес
"Верес" огласил результаты голосования за лучший гол команды в 2024 году.
Болельщики "красно-черных" признали удар Виталия Дахновского, который отличился в ворота "Александрии" (2:2) в сезоне 2023/24.
На звание автора лучшего взятия ворот также претендовали Николай Гайдучик (в ворота "Полесья" в сезоне 2024/2025) и Евгений Морозко (в ворота "Александрии" в сезоне 2023/2024).
В текущем сезоне Дахновский провел 16 матчей за "Верес", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "Верес" планирует усилиться экс-защитником сборной Украины.
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