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Болельщики выбрали лучший гол Вереса в 2024 году

Премьер-лига

Всего было трое претендентов

Болельщики выбрали лучший гол Вереса в 2024 году

фото - ФК Верес

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"Верес" огласил результаты голосования за лучший гол команды в 2024 году.

Болельщики "красно-черных" признали удар Виталия Дахновского, который отличился в ворота "Александрии" (2:2) в сезоне 2023/24.

На звание автора лучшего взятия ворот также претендовали Николай Гайдучик (в ворота "Полесья" в сезоне 2024/2025) и Евгений Морозко (в ворота "Александрии" в сезоне 2023/2024).

В текущем сезоне Дахновский провел 16 матчей за "Верес", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "Верес" планирует усилиться экс-защитником сборной Украины.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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