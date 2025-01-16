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Контрольный матч. Динамо – ЦСКА 1948 4:1. Киевляне сыграли эффективно в атаке

Премьер-лига
Обновлено

Второй спарринг киевлян за день

Контрольный матч. Динамо – ЦСКА 1948 4:1. Киевляне сыграли эффективно в атаке

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" уже успело провести один контрольный матч. Подопечные Александра Шовковского достаточно уверенно победили словенский "Марибор" – 2:0. На этот раз во втором спарринге за день соперником киевлян был представитель элитного дивизиона Болгарии - софийский ЦСКА 1948. Перед встречей с "Динамо" софийцы сыграли спарринг с румынским "Петролулом" и одержали победу - 3:2.

Уже в дебюте противостояния болгары должны были открывать счет, но удар Хатамото в прыжке парировал Нещерет. Футболисты ЦСКА продолжали играть активно и Нещерету пришлось еще раз демонстрировать свое мастерство, когда он парировал удар Бузона. Киевляне без спешки держали мяч в центре поля, но с конструктивом у них ощущались существенные проблемы.

Болгары играли гораздо интереснее, но открыли счет именно украинцы. Тимчик вывел Ваната один на один, того ценой фола остановил голкипер, но мяч отскочил к Шапаренко, который и поразил пустые ворота - 1:0. Очень быстро подопечные Шовковского увеличили свое преимущество. После прострела Вивчаренко отличился Владислав Ванат – 2:0. Атаковали больше футболисты ЦСКА 1948, а забивали до перерыва только украинцы. Максимально эффективно в первом тайме в атаке сыграли киевляне.

В начале второго тайма команды обменялись голами. Сначала отличился Илиевски, но очень быстро Волошин снова довел преимущество "Динамо" до комфортного - 3:1. В середине тайма мог вернуть интригу в матч Марьянович, но он попал в перекладину. На 76-й минуте подопечные Шовковского забили еще. После передачи Назара Волошина фактически занес мяч в ворота Ванат – 4:1.

Таким образом, вторая за сегодня победа "Динамо".

Контрольный матч

"Динамо" - ЦСКА 1948 4:1

Голы: Шапаренко (29), Ванат (33, 76), Волошин (48) - Илиевски (47)

"Динамо": Нещерет - Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик - Шапаренко, Михайленко - Кабаев, Буяльский, Волошин - Ванат

ЦСКА 1948 (стартовый состав): Маринов – Ценов, Даскалов, Перейра – Кириллов, Витанов, Шортино, Хатамото, Бузон – Димитров, Величков

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Контрольные матчи Динамо (Киев) ЦСКА 1948 (София)
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