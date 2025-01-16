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Блохин и Милевский в халате. Экс-хавбек Динамо раскрыл правду о скандальной истории
"Ничего такого там не было"
фото из свободных источников
Бывший полузащитник "Динамо" Андрей Богданов подробно рассказал об истории, когда экс-форвард "бело-синих" Артем Милевский пришел на презентацию Олега Блохина в халате.
По его словам, этот инцидент никак не повлиял на отношение Блохина к Милевскому.
- Далее "Динамо" возглавил Олег Блохин. Вы присутствовали на первой встрече с командой, куда Артем Милевский пришел в халате?
- Присутствовал. Но ничего такого там не было. Ну, пришел в халате. Это все пресса раздула и выжала максимум из ситуации.
- А о чем вы подумали тогда?
- Да он просто не успел переодеться. Мы уже сидели в раздевалке перед тренировкой, а нам сказали: "Поднимитесь наверх, вам тренера представят". Кто-то чуть раньше пришел на тренировку, и уже был в форме. Тема пришел чуть позже, и решил, что переоденется потом.
- Не считаете ли вы, что эта ситуация могла повлечь дальнейшее предвзятое отношение Блохина к Милевскому?
- Вовсе нет, - сказал Богданов.
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