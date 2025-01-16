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Блохин и Милевский в халате. Экс-хавбек Динамо раскрыл правду о скандальной истории

Премьер-лига

"Ничего такого там не было"

Блохин и Милевский в халате. Экс-хавбек Динамо раскрыл правду о скандальной истории

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Андрей Богданов подробно рассказал об истории, когда экс-форвард "бело-синих" Артем Милевский пришел на презентацию Олега Блохина в халате.

По его словам, этот инцидент никак не повлиял на отношение Блохина к Милевскому.

- Далее "Динамо" возглавил Олег Блохин. Вы присутствовали на первой встрече с командой, куда Артем Милевский пришел в халате?

- Присутствовал. Но ничего такого там не было. Ну, пришел в халате. Это все пресса раздула и выжала максимум из ситуации.

- А о чем вы подумали тогда?

- Да он просто не успел переодеться. Мы уже сидели в раздевалке перед тренировкой, а нам сказали: "Поднимитесь наверх, вам тренера представят". Кто-то чуть раньше пришел на тренировку, и уже был в форме. Тема пришел чуть позже, и решил, что переоденется потом.

- Не считаете ли вы, что эта ситуация могла повлечь дальнейшее предвзятое отношение Блохина к Милевскому?

- Вовсе нет, - сказал Богданов.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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