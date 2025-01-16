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Динамо объявило стартовый состав на матч против ЦСКА 1948
Второй спарринг за день
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
"Динамо" проведет товарищеский матч с представителем элитного дивизиона Болгарии - софийским "ЦСКА 1948". Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал стартовый состав на игру.
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Биловар, Михайленко,
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Запасные: Моргун, Слюбик, Окон, Дубинчак, Герыч, Ищенко, Герреро, Пономаренко.
Старт поединка - в 16:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн матча.
Напомним, в первом спарринге дня "Динамо" одержало победу над словенским "Марибором" (2:0).
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