  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо объявило стартовый состав на матч против ЦСКА 1948
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо объявило стартовый состав на матч против ЦСКА 1948

Премьер-лига

Второй спарринг за день

Динамо объявило стартовый состав на матч против ЦСКА 1948

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Новина українською

"Динамо" проведет товарищеский матч с представителем элитного дивизиона Болгарии - софийским "ЦСКА 1948". Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал стартовый состав на игру.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко, Биловар, Михайленко,

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Запасные: Моргун, Слюбик, Окон, Дубинчак, Герыч, Ищенко, Герреро, Пономаренко.

Старт поединка - в 16:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн матча.

Напомним, в первом спарринге дня "Динамо" одержало победу над словенским "Марибором" (2:0).

По теме
yellow-arrow
Журналист: Шахтер близок к подписанию бразильца за 15+ млн евро
yellow-arrow
Экзотика. Мексиканский клуб заинтересовался форвардом Динамо
yellow-arrow
Динамо - ЦСКА 1948. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо (Киев) ЦСКА 1948 (София)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости