Александрия огласила имена 4-х из 12 соперников на турецких сборах

В среду, 15 января, " Александрия " прибыла в турецкую Анталию на учебно-тренировочный сбор, где пробудет до 15 февраля.

По данным "ТаТоТаке", вместе с футболистами первой команды на сборы отправился и 20-летний бразильский легионер Матеус Амарал, который в первой части сезона выступал за "Александрию-2" во Второй лиге.

В этот период у команды Ротаня запланировано провести 12 спаррингов и уже известны 4 спарринг-партнера "горожан".