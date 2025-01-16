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Александрия огласила имена 4-х из 12 соперников на турецких сборах
Вчера команда отправилась в Турцию
fco.com.ua
В среду, 15 января, "
По данным "ТаТоТаке", вместе с футболистами первой команды на сборы отправился и 20-летний бразильский легионер Матеус Амарал, который в первой части сезона выступал за "Александрию-2" во Второй лиге.
В этот период у команды Ротаня запланировано провести 12 спаррингов и уже известны 4 спарринг-партнера "горожан".
- 20 января - "Динамо" (Батуми, Грузия)
- 24 января – "Баник" (Острова, Чехия)
- 28 января – "Ферст Виенна" (Вена, Австрия)
- 28 января - "ДАК 1904" (Дунайская стреда, Словакия)
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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