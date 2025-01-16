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Экзотика. Мексиканский клуб заинтересовался форвардом Динамо

Премьер-лига

Мексиканский Пумас заинтересовался Эдуардо Герреро

Экзотика. Мексиканский клуб заинтересовался форвардом Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Мексиканский "Пумас" ищет усиление в линии атаки. И как сообщает местное издание El Futbolero, на данный момент клуб рассматривает вариант с подписанием панамского форварда "Динамо" Эдуардо Герреро.

По информации источника, Герреро считается идеальным кандидатом для усиления состава. К тому же его переход поддерживает полузащитник "Пумаса" Адальберто Карраскилья, который является партнером форварда "Динамо" по сборной Панамы.

Тем не менее, есть в этом трансфере и сложности, и первая из них – цена. Журналисты сообщают, что "Динамо" хочет получить за Герреро 3 млн евро, что для "Пумас" является значительной суммой.

Также остаются вопросы к возможной адаптации игрока в Мексике, который уже долгое время играет в Европе.

Напомним, что Герреро перешел в "Динамо" из "Зари" в начале сентября 2024 года, но пока не может раскрыться в киевской команде. На его счету всего 1 гол в 18 матчах за киевлян.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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