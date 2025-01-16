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Богданов: Никто не понял, почему Семина уволили из Динамо посреди сезона

Премьер-лига
Обновлено

Увольнение последовало после поражения в Кубке от Шахтера

Богданов: Никто не понял, почему Семина уволили из Динамо посреди сезона

Семин

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Андрей Богданов рассказал, как он вернулся в киевский клуб, который тогда тренировал Юрий Семин.

– Как произошло ваше возвращение в "Динамо"?

– Позвал на тот момент главный тренер "Динамо" Юрий Семин. Он очень хотел видеть меня в команде, и так случился этот трансфер. Летом 2012 года завершился мой контракт с "Арсеналом", и я перешел в "Динамо".

– Киевский "Арсенал" пытался вас сохранить?

– Общались на эту тему еще задолго до моих переговоров с "Динамо", но "Арсенал" дал мне предложение в июне перед завершением контракта. Однако тогда я уже договорился с "Динамо".

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- Значит, "Арсенал" долго думал?

– Ну, долго думали. Я не знаю, какие там были моменты.

– Под руководством Семина вы поиграли немного, ведь в начале сезона он был уволен после поражения от "Шахтера" (1:4) в 1/16 финала Кубка Украины.

– Его уволили посреди сезона, никто не понял, почему. Мы выполнили задание, выйдя в Лигу чемпионов, в чемпионате шли рядом с "Шахтером". Ну, проиграли "горнякам" в Кубке на "Донбасс Арене".

– Вы считаете, что это было поспешное решение?

– Я думаю, что да.

– Говорили, что президента "Динамо" Игоря Суркиса на столь резкий шаг подтолкнуло решение Семина после игры с "Шахтером" улететь домой в Москву на выходные, а не оставаться с командой.

– Непосредственно в команде я даже не помню, чтобы на это кто-то особо обратил внимание.

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Юрий Семин Андрей Богданов Динамо (Киев)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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