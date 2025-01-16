Журналист: Шахтер близок к подписанию бразильца за 15+ млн евро

" Шахтер " близок к подписанию игрока в группу атаки.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, речь идет о неназванном бразильце.

Также источник отмечает, что сумма может стать рекордной за последние несколько лет. То есть более 15 млн. евро.

Подробности возможного трансфера будут известны позже.

Напомним, что "Шахтер" по итогам осенней части сезона занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Динамо" на 10 баллов, и от "Александрии" - на 5.