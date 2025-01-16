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Сыч: Вторая лига - прекрасный опыт. Там мужики рубятся, а в УПЛ ножки убирают

Премьер-лига
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Сыч: Вторая лига - прекрасный опыт. Там мужики рубятся, а в УПЛ ножки убирают

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Защитник "Руха" Алексей Сыч вспомнимл о своем опыте выступлений во Второй лиге, где он одно время играл за "Карпаты" Галич.

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"Я полгода играл за "Карпаты" Галич, это был прекрасный опыт. Играл с мужиками во Второй лиге, набрался необходимого опыта. Там все рубятся на поле, а в УПЛ ножки сразу забирают.

Там отдают все силы на поле, ребята играют от зарплаты до зарплаты и знают, что им нужно кормить свои семьи. Поэтому опыт был прекрасный", – сказал Сыч.

Напомним, что в этом сезоне Алексей Сыч провел 16 матчей в УПЛ за "Рух", в которых отдал четыре результативные передачи.

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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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