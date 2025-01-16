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Курс на Косово. Клубы УПЛ "ведут" флангового защитника и перспективного форварда
Оба футболиста играют за один клуб
фото из соцсетей
Черкасский
Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", черкасский клуб сделал предложение по 23-летнемуигроку, которого Transfermarkt оценивает в 400 тысяч евро.
Также, по данным источника, некоторые клубы УПЛ также следят за 20-летним форвардом все того же "Малишево" Дрилоном Хазролаем.
Парень считается весьма перспективным – в 18 матчах текущего сезона он забил 6 голов и отдал 2 ассиста. При этом Transfermarkt оценивает форварда в 800 тысяч евро.
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