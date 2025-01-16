Неожиданно. Известно, какая команда получила наибольше желтых карточек в текущем сезоне УПЛ

Стало известно, какая команда получила больше желтых карточек в осенней части текущего сезона УПЛ.

Лидером по этому показателю неожиданно оказалось " Полесье ", в пассиве которого 44 "горчичника".

Также в топ-3 рейтинга "Левый Берег" и ЛНЗ.

Топ-5 команд УПЛ по количеству желтых карточек в сезоне по данным Wyscout:

1. "Полесье" Житомир – 44

2. "Левый Берег" Киев – 40

3. ЛНЗ Черкассы – 38

4. "Колос" Ковалевка – 38

5. "Верес" Ровно – 37