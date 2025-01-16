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Неожиданно. Известно, какая команда получила наибольше желтых карточек в текущем сезоне УПЛ
Антирейтинг грубиянов возглавило Полесье
polissyafc.com
Стало известно, какая команда получила больше желтых карточек в осенней части текущего сезона УПЛ.
Лидером по этому показателю неожиданно оказалось "
Также в топ-3 рейтинга "Левый Берег" и ЛНЗ.
Топ-5 команд УПЛ по количеству желтых карточек в сезоне по данным Wyscout:
1. "Полесье" Житомир – 44
2. "Левый Берег" Киев – 40
3. ЛНЗ Черкассы – 38
4. "Колос" Ковалевка – 38
5. "Верес" Ровно – 37
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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