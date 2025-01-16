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Сыч: Жена мне показывает новости, где меня постоянно куда-то продают
Но никакой конкретики пока нет
фото из соцсетей
Защитник львовского "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч высказался о возможном переходе в другой клуб, при том, что ранее СМИ активно писали о том, что футболист может перейти то в "киевское "Динамо", то в английский "Престон".
"Когда будет официальное предложение, тогда будем садиться и обсуждать. Я ничего не знаю об интересах ко мне со стороны других команд.
Мне жена показывает новости, где меня постоянно куда-то продают. Никакой конкретики нет. О "Престоне" тоже ничего не слышал", – сказал Сыч.
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