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Сыч: Жена мне показывает новости, где меня постоянно куда-то продают

Премьер-лига
Обновлено

Но никакой конкретики пока нет

Сыч: Жена мне показывает новости, где меня постоянно куда-то продают

фото из соцсетей

Новина українською

Защитник львовского "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч высказался о возможном переходе в другой клуб, при том, что ранее СМИ активно писали о том, что футболист может перейти то в "киевское "Динамо", то в английский "Престон".

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"Когда будет официальное предложение, тогда будем садиться и обсуждать. Я ничего не знаю об интересах ко мне со стороны других команд.

Мне жена показывает новости, где меня постоянно куда-то продают. Никакой конкретики нет. О "Престоне" тоже ничего не слышал", – сказал Сыч.

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Источник:
Брутальний Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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