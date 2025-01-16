Михавко: Я в хороших отношениях со Слюбиком, ведь он из моих краев

Центрбек " Динамо " Тарас Михавко высказался в конкуренции в команде, так как на сборах в Турции на просмотре в команде находятся защитники Богдан Слюбик и Име Окон.

"Давление из-за Слюбика и Окона, которые находятся на просмотре? Конечно, каждый из нас понимает, что конкуренция необходима для прогресса. Я в хороших отношениях со Слюбиком, ведь он из моих краев. Мы дружим.

У нас здоровая конкуренция, готовимся к играм. Бражко и Ванат помогают Слюбику с адаптацией. Богдан знает некоторых ребят из юношеских сборных, где они пересекались. Адаптация, я думаю, у него проходит нетрудно", – сказал Михавко.