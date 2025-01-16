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Михавко: Я в хороших отношениях со Слюбиком, ведь он из моих краев
Конкуренция на позиции - это хорошо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центрбек "
"Давление из-за Слюбика и Окона, которые находятся на просмотре? Конечно, каждый из нас понимает, что конкуренция необходима для прогресса. Я в хороших отношениях со Слюбиком, ведь он из моих краев. Мы дружим.
У нас здоровая конкуренция, готовимся к играм. Бражко и Ванат помогают Слюбику с адаптацией. Богдан знает некоторых ребят из юношеских сборных, где они пересекались. Адаптация, я думаю, у него проходит нетрудно", – сказал Михавко.
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