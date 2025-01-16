Бущан в Саудовской Аравии? В Динамо прокомментировали информацию

Директор медиадепартмента "Динамо" Андрей Шахов прокомментировал информацию журналиста Игоря Бурбаса об интересе к голкиперу киевлян Георгию Бущану со стороны одного из аравийских клубов.

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– В связи с чем Георгия Бущана не было сегодня в заявке на оба товарищеских матча "Динамо"? Соответствует ли действительности информация о якобы интересе к Георгию со стороны клуба по чемпионату Саудовской Аравии?

– Сейчас идет серия контрольных матчей, дают возможность сыграть всем голкиперам: и Бущану, и Нещерету, и Моргуну, и Игнатенко. Сейчас приедет U-19, будет игровая практика и у Вячеслава Суркиса, потому что они готовятся к Юношеской ЛЧ.

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На сборах все футболисты получают игровую практику – сегодня Бущан отдыхает, потому что играл с "Видзевом". Сегодня играют Нещерет, Моргун и Игнатенко.

Что касается предложения – не можем комментировать трансферные слухи.