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Бущан в Саудовской Аравии? В Динамо прокомментировали информацию
Были слухи, что кипера хотят саудиты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор медиадепартмента "Динамо" Андрей Шахов прокомментировал информацию журналиста Игоря Бурбаса об интересе к голкиперу киевлян Георгию Бущану со стороны одного из аравийских клубов.
– В связи с чем Георгия Бущана не было сегодня в заявке на оба товарищеских матча "Динамо"? Соответствует ли действительности информация о якобы интересе к Георгию со стороны клуба по чемпионату Саудовской Аравии?
– Сейчас идет серия контрольных матчей, дают возможность сыграть всем голкиперам: и Бущану, и Нещерету, и Моргуну, и Игнатенко. Сейчас приедет U-19, будет игровая практика и у Вячеслава Суркиса, потому что они готовятся к Юношеской ЛЧ.
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На сборах все футболисты получают игровую практику – сегодня Бущан отдыхает, потому что играл с "Видзевом". Сегодня играют Нещерет, Моргун и Игнатенко.
Что касается предложения – не можем комментировать трансферные слухи.
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