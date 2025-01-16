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Полесье официально представило экс-хавбека Динамо

Премьер-лига
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Полесье официально представило экс-хавбека Динамо

polissyafc.com

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Уже бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский подписал контракт с "Полесьем". Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

30-летний футболист перебрался в новую команду в статусе свободного агента.

Условия и сроки соглашения не афишируются.

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Недавно Андриевский расторг контракт с киевским "Динамо" по согласию обеих сторон. В текущем сезоне он провел 13 матчей за киевлян во всех турнирах, без результативных действий.

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В составе киевлян Александр дважды выигрывал чемпионат и кубок Украины, а также трижды становился обладателем Суперкубка.

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Динамо (Киев) Александр Андриевский Полесье (Житомир)
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Источник:
Телеграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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