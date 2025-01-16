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Полесье официально представило экс-хавбека Динамо
Теперь - официально
polissyafc.com
Уже бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский подписал контракт с "
30-летний футболист перебрался в новую команду в статусе свободного агента.
Условия и сроки соглашения не афишируются.
Недавно Андриевский расторг контракт с киевским "Динамо" по согласию обеих сторон. В текущем сезоне он провел 13 матчей за киевлян во всех турнирах, без результативных действий.
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В составе киевлян Александр дважды выигрывал чемпионат и кубок Украины, а также трижды становился обладателем Суперкубка.
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