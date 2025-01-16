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Ставки повышаются. Трабзонспор продолжает торговать хавбека Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

В Турции пишут, что Трабзонспор улучшил предложение до 6 млн евро

Ставки повышаются. Трабзонспор продолжает торговать хавбека Шахтера

Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

"Трабзонспор" продолжает предпринимать попытки подписать вингера "Шахтера" Александра Зубкова.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, "Трабзонспор" готов отдать за игрока 6 миллионов евро (ранее была информация о 4,5 млн). В то же время, "Шахтер" хочет получить за хавбека 10 миллионов (ранее СМИ писали о 8 млн).

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Также отмечается, что переговоры между клубами продолжаются, "Трабзонспор" пытается договориться о снижении суммы отступных, которую просят "горняки".

Читайте такжеТрабзонспор улучшил предложение Шахтеру по трансферу Зубкова

Напомним, что Зубков - воспитанник "Шахтера". В текущем сезоне он провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Михаил Черныш
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