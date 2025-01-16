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Ставки повышаются. Трабзонспор продолжает торговать хавбека Шахтера
В Турции пишут, что Трабзонспор улучшил предложение до 6 млн евро
Михайло Лозовий, UA-Футбол
"Трабзонспор" продолжает предпринимать попытки подписать вингера "
Как сообщает турецкое издание Fanatik, "Трабзонспор" готов отдать за игрока 6 миллионов евро (ранее была информация о 4,5 млн). В то же время, "Шахтер" хочет получить за хавбека 10 миллионов (ранее СМИ писали о 8 млн).
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Также отмечается, что переговоры между клубами продолжаются, "Трабзонспор" пытается договориться о снижении суммы отступных, которую просят "горняки".
Напомним, что Зубков - воспитанник "Шахтера". В текущем сезоне он провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро.
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