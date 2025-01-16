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80%. Кипер Динамо оценил готовность Динамо к матчу с Галатасараем

Премьер-лига
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Лига Европы уже скоро

80%. Кипер Динамо оценил готовность Динамо к матчу с Галатасараем

dynamomania.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" Валентин Моргун рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

"Насколько готовы к матчу с "Галатасараем“? Считаю, что где-то на 80%. Сегодня еще один контрольный поединок у нас (комментарий брался до матча с ЦСКА 1948, 4:1, прим.), если получим положительный результат, тогда уверенно можно будет говорить, что мы готовы на 80% к предстоящему противостоянию в Лиге Европы.

Для любого голкипера важно сыграть "на ноль“ даже в товарищеском матче. Мы — вратари — все амбициозные люди, и всегда хочется играть без ошибок. Но, конечно, не всегда это удается. Надо всегда анализировать свою игру, ведь можно не пропустить, но при этом сыграть плохо.

Относительно серьезной конкуренции за место в стартовом составе, мы понимаем, что все зависит от каждого из нас, что нужно доказывать все своей игрой. Кто будет сильнее — тот и будет играть", — сказал Моргун в эфире клубного телеканала.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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