Михайленко: Из-за нагрузок на тренировках в спаррингах головой не можешь принимать всегда правильные решения

Полузащитник " Динамо " Николай Михайленко поделился впечатлениями от матча с болгарским ЦСКА 1948 (4:1) и от подготовительного сбора в целом.

– Какие эмоции от разгромной победы над ЦСКА 1928?

– Конечно, это хоть и товарищеская игра, но победа всегда придает уверенность. Поэтому я считаю это очень важно для нашей подготовки на сборах.

У нас было много моментов. Хорошо, что много реализовали, но могли забить еще больше. Поэтому в целом, в принципе, я считаю, что игра получилась удачной.

– Первый раз на этом сборе 2 матча в один день. Насколько это тяжелее или проще, когда делят на группы и играет одна часть игроков в одной, другая – в другой?

– Это делается для того, чтобы все получили равную нагрузку, утром играли одни ребята, вечером – другие. Потому в этом нет никакой проблемы. Наоборот, чтобы все были довольны своим игровым временем.

– Впереди официальная игра с "Галатасараем". Первую часть сборов завершили, провели 5 товарищеских матчей. В целом, как подытожишь эту часть сборов? Насколько она удалась тебе?

– Я считаю, что мы хорошо, плодотворно работаем, но нам всегда есть куда двигаться. Поэтому мы будем стараться улучшать свою игру и прогрессировать как можно скорее.

– Также не могу не вспомнить то, что бегали тест "йо-йо" – ты его выиграл. Скажи, чем занимался в отпуске, что так пришел и сразу выиграл?

– Конечно, всем дают программу, и я думаю, что все ее выполняют. А это уже, знаете, как говорится, где-то генетически, может, заложено, или кто-то больше умеет терпеть, я не знаю. Но получилось так, что пробежал дольше всех, потому для меня плюс.

– В целом, думал, что выиграешь? Как себя оценивал?

– Да я никогда не думаю перед такими тестами, что буду лучше всех. Я просто соревнуюсь с собой, насколько я действительно смогу терпеть, и как долго смогу терпеть. Потому получилось, как получилось.

– Самый тяжелый момент сборов для тебя – что это было за эти 10-11 дней?

– Наверное, первые игры. Это всегда наиболее тяжело, потому что получаешь эту нагрузку, и где-то из-за нагрузок на тренировках ты головой не можешь принимать всегда правильные решения. Поэтому приходится где-то, может быть, больше бегать. Поэтому это тяжело действительно.