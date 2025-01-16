Сильный трансфер. Уругвайский форвард замечен в футболке Полесья. ФОТО

26-летний форвард мексиканской "Некаксы" Факундо Батиста стал новичком " Полесья ".

Официально о переходе еще не сообщалось, но в соцсетях уже появились фото новичка в футболке житомирского клуба.

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Ранее была информация, что футболист подпишет контракт на три сезона с опцией продления еще на 12 месяцев.

Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.