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Сильный трансфер. Уругвайский форвард замечен в футболке Полесья. ФОТО
Осталось дождаться официоза
фото из соцсетей
26-летний форвард мексиканской "Некаксы" Факундо Батиста стал новичком "
Официально о переходе еще не сообщалось, но в соцсетях уже появились фото новичка в футболке житомирского клуба.
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Ранее была информация, что футболист подпишет контракт на три сезона с опцией продления еще на 12 месяцев.
Transfermarkt оценивает форварда в 1,8 млн евро. В текущем сезоне Факундо Батиста провел 23 матча на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
????⬛???? Confirmado el ex jugador de Peñarol Facundo Batista ya es nuevo jugador del FC #Polissya.!! pic.twitter.com/5t6kIgJPSd— MUNDO CARBONERO➡3????????????◀5????????????????????➡54⭐➡2 Super???? (@_MundoCarbonero) January 16, 2025
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