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Два недоигранных матча в Кривом Роге. В УПЛ прояснили ситуацию с доигровками
Правда конкретики пока что так и нет
Фото: ФК Кривбас
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Поединок 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер", из-за затяжной воздушной тревоги в Кривом Роге был приостановлен, а затем отложен на весну. Вторая встреча, матч 16-го тура "Ингулец" - "Заря", имеет те же самые причины.
Как сообщает Sport.ua на сегодняшний день конкретные даты доигровки обоих поединков пока не определены.
Судьба матча "Кривбасс" - "Шахтер" будет решена уже после того, как команда Марино Пушича проведет два январских матчей группового раунда Лиги Европы. То есть, в конце января - начале февраля.
Это же касается и матча "Ингулец" - "Заря". При этом в УПЛ отметили, что ситуация по "Ингульцу" осложняется существующей неопределенностью относительно его домашней арены.
Напомним, что первый матч был приостановлен при счете 0:1 в пользу "Шахтера", а второй был прерван, когда "Ингулец" вел 1:0.
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