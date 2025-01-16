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Два недоигранных матча в Кривом Роге. В УПЛ прояснили ситуацию с доигровками

Премьер-лига
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Правда конкретики пока что так и нет

Два недоигранных матча в Кривом Роге. В УПЛ прояснили ситуацию с доигровками

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

В УПЛ пока еще нет конкретики относительно дат проведения не доигранных матчей осенней части чемпионата.

Поединок 5-го тура "Кривбасс" - "Шахтер", из-за затяжной воздушной тревоги в Кривом Роге был приостановлен, а затем отложен на весну. Вторая встреча, матч 16-го тура "Ингулец" - "Заря", имеет те же самые причины.

Как сообщает Sport.ua на сегодняшний день конкретные даты доигровки обоих поединков пока не определены.

Судьба матча "Кривбасс" - "Шахтер" будет решена уже после того, как команда Марино Пушича проведет два январских матчей группового раунда Лиги Европы. То есть, в конце января - начале февраля.

Это же касается и матча "Ингулец" - "Заря". При этом в УПЛ отметили, что ситуация по "Ингульцу" осложняется существующей неопределенностью относительно его домашней арены.

Напомним, что первый матч был приостановлен при счете 0:1 в пользу "Шахтера", а второй был прерван, когда "Ингулец" вел 1:0.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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