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"Лучший вингер Албании". Александрия представила очередного новичка. ВИДЕО

Премьер-лига

Теди Цара - игрок Александрии

"Лучший вингер Албании". Александрия представила очередного новичка. ВИДЕО

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" официально объявила о подписании контракта с 24-летним албанским вингером Теди Цара, который перешел в украинский клуб из "Партизани".

Контракт игрока с "Александрией" рассчитан до 31 мая 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что за этот трансфер украинский клуб заплатит 230 тысяч евро.

Теди стал первым албанцем в составе команды за весь период новейшей истории "Александрии".

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На счету игрока 41 забитый мяч и 22 ассиста в 198 играх за "Партизани".

Является игроком национальной сборной Албании, за которую провел 2 матча, отличившись одним забитым голом.

Интересно, что "Александрия" также креативно и представила игрока, опубликовав следующее видео.

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ФК Александрия Теди Цара
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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