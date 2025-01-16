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"Лучший вингер Албании". Александрия представила очередного новичка. ВИДЕО
Теди Цара - игрок Александрии
fco.com.ua
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Контракт игрока с "Александрией" рассчитан до 31 мая 2028 года.
Ранее СМИ сообщали, что за этот трансфер украинский клуб заплатит 230 тысяч евро.
Теди стал первым албанцем в составе команды за весь период новейшей истории "Александрии".
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На счету игрока 41 забитый мяч и 22 ассиста в 198 играх за "Партизани".
Является игроком национальной сборной Албании, за которую провел 2 матча, отличившись одним забитым голом.
Интересно, что "Александрия" также креативно и представила игрока, опубликовав следующее видео.
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