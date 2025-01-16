"Лучший вингер Албании". Александрия представила очередного новичка. ВИДЕО

" Александрия " официально объявила о подписании контракта с 24-летним албанским вингером Теди Цара, который перешел в украинский клуб из "Партизани".

Контракт игрока с "Александрией" рассчитан до 31 мая 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что за этот трансфер украинский клуб заплатит 230 тысяч евро.

Теди стал первым албанцем в составе команды за весь период новейшей истории "Александрии".

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На счету игрока 41 забитый мяч и 22 ассиста в 198 играх за "Партизани".

Является игроком национальной сборной Албании, за которую провел 2 матча, отличившись одним забитым голом.

Интересно, что "Александрия" также креативно и представила игрока, опубликовав следующее видео.