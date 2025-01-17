Вместе с топ-новичком. Верес отправился на сбор в Турцию

В четверг, 16 января, транзитом через Польшу футболисты " Вереса " отправились на зарубежный этап подготовки в Турцию.

В составе ровенской делегации на сбор отправился новичок команды, бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин, а также Илья Козубенко, который принадлежит "Вересу", но играл на правах аренды за "Скалу 1911".

В Турции подопечные Олега Шандрука проведут 9 спаррингов, первый - 21 января с ГКС из польского города Катовице.

Легионеры ровенчан присоединятся к команде непосредственно в Турции.