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Вместе с топ-новичком. Верес отправился на сбор в Турцию

Премьер-лига

Ровенчане отправились в Турцию

Вместе с топ-новичком. Верес отправился на сбор в Турцию

Фото: НК Верес

Новина українською

В четверг, 16 января, транзитом через Польшу футболисты "Вереса" отправились на зарубежный этап подготовки в Турцию.

В составе ровенской делегации на сбор отправился новичок команды, бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин, а также Илья Козубенко, который принадлежит "Вересу", но играл на правах аренды за "Скалу 1911".

В Турции подопечные Олега Шандрука проведут 9 спаррингов, первый - 21 января с ГКС из польского города Катовице.

Легионеры ровенчан присоединятся к команде непосредственно в Турции.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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