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Вместе с топ-новичком. Верес отправился на сбор в Турцию
Ровенчане отправились в Турцию
Фото: НК Верес
В четверг, 16 января, транзитом через Польшу футболисты "
В составе ровенской делегации на сбор отправился новичок команды, бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Харатин, а также Илья Козубенко, который принадлежит "Вересу", но играл на правах аренды за "Скалу 1911".
В Турции подопечные Олега Шандрука проведут 9 спаррингов, первый - 21 января с ГКС из польского города Катовице.
Легионеры ровенчан присоединятся к команде непосредственно в Турции.
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