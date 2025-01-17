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Черноморец отказался от спарринга с командой, которая играла с россиянами
Об этом рассказал главный тренер одесситов
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер "
"Когда в планах на грядущий сбор вырисовывался один из спарринг-партнеров, с которым наша команда имела возможность сыграть в Турции, мы узнали, что кроме встречи с "Черноморцем" в списке ее соперников фигурирует российский клуб. После этого вопрос об игре с ней мгновенно отпал", – рассказал Бабич.
Напомним, "Черноморец" завершил первую часть сезона в УПЛ на предпоследнем, 15-м месте. Кубок Украины одесситы завершили еще на этапе 1/16 финала.
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