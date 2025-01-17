Черноморец отказался от спарринга с командой, которая играла с россиянами

Главный тренер " Черноморца " Александр Бабич рассказал о планах команды на зимнем сборе в Турции, куда команда отправится 20 января.

"Когда в планах на грядущий сбор вырисовывался один из спарринг-партнеров, с которым наша команда имела возможность сыграть в Турции, мы узнали, что кроме встречи с "Черноморцем" в списке ее соперников фигурирует российский клуб. После этого вопрос об игре с ней мгновенно отпал", – рассказал Бабич.