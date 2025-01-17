Шепелев: Сказал Суркису, что хочу играть, а не просто получать деньги. Он пошел навстречу

Полузащитник Владимир Шепелев после объявления о прекращении сотрудничества с "Динамо" вспомнил годы, проведенные в клубе, и поделился своими эмоциями.

- Владимир, уже официально известно, что ты покидаешь "Динамо", в котором дебютировал восемь лет назад - в феврале 2017-го. Что приходит на ум в первую очередь?

- За эти восемь лет было все - и хорошие воспоминания, и не очень хорошие. В первую очередь, мне удалось в составе "Динамо" выиграть все в Украине, что только возможно было - стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Последние года четыре я мало играл - то травмы, то проигрывал конкуренцию. Поэтому сейчас решил изменить что-то в своей карьере и идти дальше, попробовать поиграть в другой команде.

Со всеми в "Динамо" остаюсь в хороших отношениях. Всем желаю только успеха, в частности в чемпионате Украины. Я же для себя решил, что будет правильно, если я уйду. К тому же в команде есть много молодых игроков... А для меня это будет как шаг вперед, хочу попробовать для себя что-то новое. Не хочу просто сидеть на скамейке и смотреть за футболом со стороны. Я амбициозный, хочу играть, и для меня это сейчас самое важное.

А что касается выступлений в "Динамо", то я очень счастлив, что мне есть что вспомнить. Ребятам же желаю успеха, всегда буду болеть за команду и смотреть их матчи, когда буду иметь возможность.

- Ты прошел Академию "Динамо". Верил ли тогда, что дорастешь до первой команды, будешь выступать за сборную Украины?

- Честно говоря, помню, как я только пришел в динамовскую школу. Тогда преимущественно подбирали игроков, у кого выше скорость, я же никогда быстрым не был. Но Павел Николаевич Кикоть поверил в меня и оставил в своей группе. Я развивался, выиграл в составе команды чемпионат Украины, впоследствии стал победителем чемпионатов U19 и U21. То есть, мой путь к первой команде был сложным, но в то же время постепенным и интересным.

Если же вернуться еще раньше, в детские годы, то когда я только записывался в футбольную секцию в родной Одессе, то вообще не думал, что стану профессиональным футболистом. С папой и его друзьями всегда собирались вместе, смотрели матчи чемпионата Украины, и я даже представить не мог, что я буду играть там, что-то выиграю в своей карьере. В то же время решение начать карьеру футболиста не было спонтанным. Я понимал, что все зависит только от тебя - в первую очередь, от твоего труда, также должна присутствовать и доля фарта.

- Какие самые яркие воспоминания имеешь за время выступлений в "Динамо" - выигрыш трофеев, выступления в еврокубках?

- Бесспорно, это выигрыш требла в Украине, когда мы стали чемпионами и обладателями Кубка и Суперкубка страны. Также победа над "Шахтером" в поединке за Суперкубок, когда мы уступали, но переломили ход игры. Вспоминается атмосфера, которая царила на трибунах, когда были полные стадионы. Сейчас, к сожалению, уже не те ощущения - война, всем тяжело, и, откровенно говоря, не до футбола. Но до войны люди ходили на футбол, и на самом деле ощущения просто невероятные. Словами просто их не описать - это нужно почувствовать на себе. Конечно, очень хочется, чтобы война как можно скорее закончилась, люди вернулись к обычной мирной жизни, посещали стадионы и болели за любимую команду.

- Разговаривал ли с тренерским штабом перед тем, как покинуть "Динамо"?

- Да, у меня был разговор с главным тренером. Он откровенно сказал мне, что в команде много молодых игроков, и клуб готов рассматривать варианты по продолжению моей карьеры в другом клубе. Я все понял, и мой агент начал заниматься этим вопросом. Также был разговор с Игорем Михайловичем Суркисом. Он мне сказал, что я могу тренироваться с командой, поскольку у меня еще год контракта, получать зарплату, быть, возможно, игроком ротации, а через полгода меня бы отпустили. Но я сказал, что хочу играть, а не просто получать деньги. Президент пошел мне на встречу, я благодарен ему за понимание и решение этой ситуации.

Мне 27 лет, и я хочу попробовать себя в другом месте - найти хороший вариант и продолжать играть на высоком уровне. В "Динамо" же я понял для себя, что пришел момент, когда нужно прощаться и идти дальше, и занимать место молодого игрока, который стучится в двери первой команды, я не хочу.

- То есть обид на "Динамо" у тебя нет?

- Нет, мы расстаемся в хороших отношениях, обо всем договорились. Я буду продолжать поддерживать "Динамо", и никаких обид быть не может. Мы всегда были честными, я шел на уступки, мне шли на уступки. Да, были травмы, из-за которых не играл, были определенные моменты, но сейчас это исключительно мое решение, и я хочу попробовать что-то для себя новое, - резюмировал Шепелев.