Клуб УПЛ объявил о продлении контракта со своим ветераном

"Верес" объявил о продолжении сотрудничества с 37-летним голкипером Богданом Когутом.

Новое соглашение рассчитано на один год.

Богдан Когут - один из самых опытных игроков команды. Нынешний сезон для голкипера - седьмой в карьере в составе "красно-черных". Всего за "Верес" он провел 135 матчей в чемпионатах Первой лиги (55), Украинской Премьер-лиги (67) и Кубка Украины (13). Это второй показатель по количеству сыгранных поединков среди действующих игроков команды.

Также в составе "Вереса" Богдан Когут завоевывал бронзовые медали Первой лиги 2016/2017 и золото Первой лиги 2020/2021.