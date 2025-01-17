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Клуб УПЛ объявил о продлении контракта со своим ветераном

Премьер-лига

Богдан Когут продолжит выступать в составе "Вереса"

Клуб УПЛ объявил о продлении контракта со своим ветераном

Фото: НК Верес

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"Верес" объявил о продолжении сотрудничества с 37-летним голкипером Богданом Когутом.

Новое соглашение рассчитано на один год.

Богдан Когут - один из самых опытных игроков команды. Нынешний сезон для голкипера - седьмой в карьере в составе "красно-черных". Всего за "Верес" он провел 135 матчей в чемпионатах Первой лиги (55), Украинской Премьер-лиги (67) и Кубка Украины (13). Это второй показатель по количеству сыгранных поединков среди действующих игроков команды.

Также в составе "Вереса" Богдан Когут завоевывал бронзовые медали Первой лиги 2016/2017 и золото Первой лиги 2020/2021.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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