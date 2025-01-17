Новичок Карпат: Пропустил три месяца. Рад, что клуб поверил в меня

Новоиспеченный защитник "Карпат" Тимур Стецьков прокомментировал свой переход во львовский клуб. "Зелено-белые" выкупили его контракт у "Кривбасса".

"Соскучился по футболу и очень рад, что "Карпаты" поверили в меня и дали эту возможность. Мне этого не хватало. Смотрел матчи "Карпат". Не все, но видел, как играет команда. И считаю, что способен помочь команде в достижении целей. Привык играть центральным защитником, но готов выйти там, где скажет тренер».

Пропустил больше трех месяцев, и это был тяжелый для меня период психологически и физически, но сейчас начался новый этап в карьере. Я уверен, что быстро наберу форму", – сказал Стецьков в комментарии клубного YouTube-канала.