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Новичок Карпат: Пропустил три месяца. Рад, что клуб поверил в меня
Тимур Стецьков - о своем переходе во львовский клуб
Фото: ФК Кривбас
Новоиспеченный защитник "Карпат" Тимур Стецьков прокомментировал свой переход во львовский клуб. "Зелено-белые" выкупили его контракт у "Кривбасса".
"Соскучился по футболу и очень рад, что "Карпаты" поверили в меня и дали эту возможность. Мне этого не хватало. Смотрел матчи "Карпат". Не все, но видел, как играет команда. И считаю, что способен помочь команде в достижении целей. Привык играть центральным защитником, но готов выйти там, где скажет тренер».
Пропустил больше трех месяцев, и это был тяжелый для меня период психологически и физически, но сейчас начался новый этап в карьере. Я уверен, что быстро наберу форму", – сказал Стецьков в комментарии клубного YouTube-канала.
В последний раз Тимур играл за "Кривбасс" 1 сентября 2024 года. С этого времени он ни разу не попадал в заявку команды. В общей сложности на его счету один гол в девяти встречах этого сезона в УПЛ и еврокубках.
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