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Андриевский дал первый комментарий после перехода в Полесье
Хавбек отметил, что вся его жизнь связана с футболом
Фото: ФК Полісся
Новичок "Полесья" Александр Андриевский дал первый комментарий после перехода в состав житомирского клуба. Полузащитник поделился воспоминаниями о первых шагах в футболе.
"Вся моя жизнь, все, что у меня есть, - это благодаря футболу. Поэтому я очень благодарен, я очень ценю.
Я в детстве очень хотел пойти с друзьями поиграть, что-то побегать в квача или еще в какие-то игры. Но я очень благодарен, что отец за мной в то время следил. Он все делал для того, чтобы я играл в футбол, покупал мне бутсы, мячи, все, что нужно.
Помню, как меня в детстве отец привел на футбол, и как я выходил с ним тренироваться. Он ставил маму на ворота, а не сам становился, и мы отрабатывали мой удар. Мама стояла на воротах, а он мне катил мячи, и я бил в одно касание.
Футбол - это вся моя жизнь, и я думаю, что так и останется", - сказал Андриевский.
Напомним, Андриевский перешел в "Полесье" на правах свободного агента. В конце 2024 года хавбек покинул киевское "Динамо".
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