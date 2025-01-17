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Андриевский дал первый комментарий после перехода в Полесье

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Хавбек отметил, что вся его жизнь связана с футболом

Андриевский дал первый комментарий после перехода в Полесье

Фото: ФК Полісся

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Новичок "Полесья" Александр Андриевский дал первый комментарий после перехода в состав житомирского клуба. Полузащитник поделился воспоминаниями о первых шагах в футболе.

"Вся моя жизнь, все, что у меня есть, - это благодаря футболу. Поэтому я очень благодарен, я очень ценю.

Я в детстве очень хотел пойти с друзьями поиграть, что-то побегать в квача или еще в какие-то игры. Но я очень благодарен, что отец за мной в то время следил. Он все делал для того, чтобы я играл в футбол, покупал мне бутсы, мячи, все, что нужно.

Помню, как меня в детстве отец привел на футбол, и как я выходил с ним тренироваться. Он ставил маму на ворота, а не сам становился, и мы отрабатывали мой удар. Мама стояла на воротах, а он мне катил мячи, и я бил в одно касание.

Футбол - это вся моя жизнь, и я думаю, что так и останется", - сказал Андриевский.

Напомним, Андриевский перешел в "Полесье" на правах свободного агента. В конце 2024 года хавбек покинул киевское "Динамо".

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Александр Андриевский Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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