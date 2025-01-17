Наставник Полесья дал оценку команде после первой недели работы на сборах

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о подготовке команды на учебно-тренировочном сборе в Турции.

"Игры непосредственно становится больше. Но целей, о которых мы говорили в прошлый раз, об улучшении физического состояния, мы достигаем через игру преимущественно. Просто первая неделя это была более контролируемая из-за беговой работы, сейчас более динамичный, открытый контекст, игровой. И, таким образом, мы решаем определенное количество задач.

Мы хотим перенести вот эту положительную динамику на первый спарринг, но там будет сопротивление соперника. Ну, и плюс пока вторую неделю – мы же понимаем, что нагрузки будут давать о себе знать.

Поэтому вот такая наша первая проверка на этом сборе – по моему мнению, с очень приличной командой. И будет в первую очередь интересно получить гораздо больше такой конкретной информации по поводу нашего состояния на сегодня. Несколько дней осталось, и мы об этом уже узнаем вскоре", – подытожил Ашур.