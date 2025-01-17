"Я все понял об этом человеке". Богданов рассказал, кто его подставил и убрал из Колоса

Бывший полузащитник "Колоса" Андрей Богданов рассказал о подробностях своего ухода из ковалевского клуба.

- Вообще ваш приход в ФСК "Мариуполь" для многих стал неожиданностью. Как вы оказались в этом клубе?

- Начать стоит с того, что еще в апреле я просил "Колос" ответить, будет ли со мной продлен контракт, который истекал 30 июня. Хотел узнать это как можно раньше, чтобы подыскать варианты, в случае, если клуб не захочет пролонгировать соглашение. Агента у меня уже долгое время нет. Они меня кормили обещаниями.

Затем встретился со спортивным директором Виталием Лисицким, и он мне пожал руку и сказал, что я еду на сборы, и все будет хорошо. В итоге за день до завершения контракта он сообщил, что контракт со мной продлен не будет. Думаю, что это очень некрасивый поступок. Все годы в "Колосе" были хорошими, но завершение получилось очень смазанным "благодаря" Лисицкому.

- Вас в команде не видел главный тренер Александр Поздеев?

- Подходил к Поздееву через некоторое время, когда он возглавил "Колос", и он выразил желание, чтобы я остался в команде. Однако я увидел, что у некоторых людей был другой взгляд. Если для кого-то это нормально, то для меня это совсем ненормально.

- Причину такого решения вам объяснили?

- За день до завершения контракта спортивный директор сказал: "Мы выбрали другой вектор". Это смешно. Я все понял об этом человеке. Бог ему судья.

Можно было нормально разойтись и после завершения чемпионата сразу сказать, что контракт не будет продлен, а не обещать. Я еще на сборах играл... Какая-то очень странная ситуация.

- А как вам тренировалось под руководством нового молодого тренера "Колоса" Александра Поздеева?

- Я только две недели потренировался при нем на сборах. Когда он принял команду в весенней части, я был травмированным. Больше ничего не могу сказать. Без комментариев.

- Так почему в итоге вы остановились на ФСК "Мариуполь"?

- Потому что все команды уже были укомплектованными и прошли сборы. Я не имел никаких других предложений, - пояснил Богданов.