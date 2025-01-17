  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Уругвайский нападающий проходит медосмотр в Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уругвайский нападающий проходит медосмотр в Полесье

Премьер-лига

Уругваец - в шаге от подписания контракта с новым клубом

Уругвайский нападающий проходит медосмотр в Полесье

фото из соцсетей

Новина українською

В четверг, 16 января, в лагерь "Полесья" в Турции прибыл уругвайский форвард Факундо Батиста, сообщает ТаТоТаке.

Сегодня с утра 25-летний игрок проходит медосмотр в житомирском клубе, и если все пойдет по плану, подпишет контракт с представителем УПЛ.

Согласно данным источника, соглашение предусматривает формулу 3+1. Также "Полесье" может активировать опцию дополнительного года в одностороннем порядке.

"Полесью" благодаря позиции Батисты удалось договориться о досрочном прекращении аренды игрока из мексиканской "Некаксы" в Пеньяроле. Хотя у уругвайского гранда тоже была опция выкупа.

Футболист после сборов планирует перевезти в Житомир семью - жену с маленьким ребенком.

Ранее сам Факундо уже успел сфотографироваться в футболке "Полесья".

По теме
yellow-arrow
Шахтер продвинулся в переговорах о покупке игрока сборной Уругвая
yellow-arrow
"Я все понял об этом человеке". Богданов рассказал, кто его подставил и убрал из Колоса
yellow-arrow
Наставник Полесья дал оценку команде после первой недели работы на сборах
Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости