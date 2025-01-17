Уругвайский нападающий проходит медосмотр в Полесье

В четверг, 16 января, в лагерь "Полесья" в Турции прибыл уругвайский форвард Факундо Батиста, сообщает ТаТоТаке.

Сегодня с утра 25-летний игрок проходит медосмотр в житомирском клубе, и если все пойдет по плану, подпишет контракт с представителем УПЛ.

Согласно данным источника, соглашение предусматривает формулу 3+1. Также "Полесье" может активировать опцию дополнительного года в одностороннем порядке.

"Полесью" благодаря позиции Батисты удалось договориться о досрочном прекращении аренды игрока из мексиканской "Некаксы" в Пеньяроле. Хотя у уругвайского гранда тоже была опция выкупа.

Футболист после сборов планирует перевезти в Житомир семью - жену с маленьким ребенком.

Ранее сам Факундо уже успел сфотографироваться в футболке "Полесья".