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Уругвайский нападающий проходит медосмотр в Полесье
Уругваец - в шаге от подписания контракта с новым клубом
фото из соцсетей
В четверг, 16 января, в лагерь "Полесья" в Турции прибыл уругвайский форвард Факундо Батиста, сообщает ТаТоТаке.
Сегодня с утра 25-летний игрок проходит медосмотр в житомирском клубе, и если все пойдет по плану, подпишет контракт с представителем УПЛ.
Согласно данным источника, соглашение предусматривает формулу 3+1. Также "Полесье" может активировать опцию дополнительного года в одностороннем порядке.
"Полесью" благодаря позиции Батисты удалось договориться о досрочном прекращении аренды игрока из мексиканской "Некаксы" в Пеньяроле. Хотя у уругвайского гранда тоже была опция выкупа.
Футболист после сборов планирует перевезти в Житомир семью - жену с маленьким ребенком.
Ранее сам Факундо уже успел сфотографироваться в футболке "Полесья".
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