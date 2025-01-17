Шахтер продвинулся в переговорах о покупке игрока сборной Уругвая

"Шахтер" достиг значительных успехов в переговорах по приобретению уругвайского центрбека "Пеньяроля" Хуана Родригеса.

По информации паблика InfoCap_1891, донецкий клуб планирует заплатить за перспективного футболиста около 7 миллионов долларов. Кроме этого, "Пеньяроль" сохранит процент от будущей перепродажи игрока.

Прошлый сезон Родригес провёл в аренде в уругвайском "Бостон Ривере", в котором сыграл в 23-х матчах. В 2024 году защитник дебютировал за сборную Уругвая в гостевом матче против Коста-Рики (0:0).

Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.