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Шахтер продвинулся в переговорах о покупке игрока сборной Уругвая
Известна сумма сделки
Фото: Seleccion Uruguaya
"Шахтер" достиг значительных успехов в переговорах по приобретению уругвайского центрбека "Пеньяроля" Хуана Родригеса.
По информации паблика InfoCap_1891, донецкий клуб планирует заплатить за перспективного футболиста около 7 миллионов долларов. Кроме этого, "Пеньяроль" сохранит процент от будущей перепродажи игрока.
Прошлый сезон Родригес провёл в аренде в уругвайском "Бостон Ривере", в котором сыграл в 23-х матчах. В 2024 году защитник дебютировал за сборную Уругвая в гостевом матче против Коста-Рики (0:0).
Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
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