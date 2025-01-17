Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Автор лучшего гола Шахтера в 2024 году прокомментировал победу в голосовании
Он стал первым игроком из Академии, кто получил эту награду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Игрок Академии "Шахтера" Александр Чорненький стал автором лучшего забитого мяча "горняков" в 2024 году. Футболист получил награду и поделился своими впечатлениями от победы в голосовании.
- Александр, ты получил награду за победу в "Battle голов", болельщики признали твой гол лучшим в 2024 году. Какие эмоции испытываешь после победы в голосовании?
- Эмоции невероятные, очень хотелось выиграть в "Battle голов"! Спасибо болельщикам, которые проголосовали за мой гол. Радуюсь, что мне удалось это сделать.
- Что почувствовал, когда узнал об участии в традиционном "Battle голов"?
- Чувствовал себя просто невероятно! Мне сбросили это в Instagram, и я, когда увидел, был очень рад.
- Следил ли раньше за "Battle голов" и мечтал ли стать участником?
- Да, следил и очень сильно хотел попасть в проект.
- Надеялся дойти до финала?
- Нет, но верил, что дойду до финала.
- Знаешь, что являешься первым воспитанником Академии "Шахтера", который победил в "Battle голов"? И какой была первая реакция, когда узнал результаты голосования?
- Очень счастлив был, когда узнал, что являюсь первым из Академии, кто получил эту награду.
- Есть ли еще забитый тобой мяч, который может посоревноваться с победным лучшим?
- Нет, это, пожалуй, лучший мой гол.
- Весной начнется вторая часть чемпионата ДЮФЛ Украины. Какие ожидания и цели на 2025 год?
- Хотелось бы повторить прошлогодний успех и получить чемпионство со всеми ребятами и тренерами, - рассказал футболист для клубной пресс-службы.
Популярное сейчас
- "Я все понял об этом человеке". Богданов рассказал, кто его подставил и убрал из Колоса
- До 2034 года. Холанд подписал с Ман Сити один из самых дорогих контрактов в истории спорта
- Эндрик и Гюлер приносят сливочным путевку в ¼ Кубка Испании. Реал Мадрид – Сельта – 5:2 (овертайм). Обзор матча
- Скандал в Карпатах. Пять игроков первой команды переведены в молодежку
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки