Автор лучшего гола Шахтера в 2024 году прокомментировал победу в голосовании

Игрок Академии "Шахтера" Александр Чорненький стал автором лучшего забитого мяча "горняков" в 2024 году. Футболист получил награду и поделился своими впечатлениями от победы в голосовании.

- Александр, ты получил награду за победу в "Battle голов", болельщики признали твой гол лучшим в 2024 году. Какие эмоции испытываешь после победы в голосовании?

- Эмоции невероятные, очень хотелось выиграть в "Battle голов"! Спасибо болельщикам, которые проголосовали за мой гол. Радуюсь, что мне удалось это сделать.

- Что почувствовал, когда узнал об участии в традиционном "Battle голов"?

- Чувствовал себя просто невероятно! Мне сбросили это в Instagram, и я, когда увидел, был очень рад.

- Следил ли раньше за "Battle голов" и мечтал ли стать участником?

- Да, следил и очень сильно хотел попасть в проект.

- Надеялся дойти до финала?

- Нет, но верил, что дойду до финала.

- Знаешь, что являешься первым воспитанником Академии "Шахтера", который победил в "Battle голов"? И какой была первая реакция, когда узнал результаты голосования?

- Очень счастлив был, когда узнал, что являюсь первым из Академии, кто получил эту награду.

- Есть ли еще забитый тобой мяч, который может посоревноваться с победным лучшим?

- Нет, это, пожалуй, лучший мой гол.

- Весной начнется вторая часть чемпионата ДЮФЛ Украины. Какие ожидания и цели на 2025 год?

- Хотелось бы повторить прошлогодний успех и получить чемпионство со всеми ребятами и тренерами, - рассказал футболист для клубной пресс-службы.