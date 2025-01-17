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Даниил Сикан может продолжить карьеру в Турции - Инсайдер

Премьер-лига
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Неожиданный вариант

Даниил Сикан может продолжить карьеру в Турции - Инсайдер

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Один из турецких топ-клубов серьезно заинтересован в подписании нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана.

Согласно информации от журналиста Игоря Бурбаса, "Трабзонспор" рассматривает возможность подписания 23-летнего Даниила Сикана. Украинец является приоритетной целью турецкого клуба в январское трансферное окно, поэтому они готовы сделать все возможное ради его перехода.

Считается, что сумма потенциальной сделки с учетом бонусов может составить около 10 миллионов евро.

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Напомним, что в этом сезоне Даниил Сикан забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, стоимость украинского нападающего оценивается в 6 миллионов евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
17.01.2025 в 14:01
В 23 года уже списаный футболист...
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
17.01.2025 в 14:01
В 23 года уже списаный футболист...
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0
1
Kondor (Веселе)
17.01.2025 в 12:32
А хто буде в нападі? Бурбас про це не думав?
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