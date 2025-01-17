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Даниил Сикан может продолжить карьеру в Турции - Инсайдер
Неожиданный вариант
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Один из турецких топ-клубов серьезно заинтересован в подписании нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана.
Согласно информации от журналиста Игоря Бурбаса, "Трабзонспор" рассматривает возможность подписания 23-летнего Даниила Сикана. Украинец является приоритетной целью турецкого клуба в январское трансферное окно, поэтому они готовы сделать все возможное ради его перехода.
Считается, что сумма потенциальной сделки с учетом бонусов может составить около 10 миллионов евро.
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Напомним, что в этом сезоне Даниил Сикан забил 4 гола и отдал один ассист в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, стоимость украинского нападающего оценивается в 6 миллионов евро.
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