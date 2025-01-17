Когут: Зная, как президент Вереса хочет развивать молодежь, было нелегко продлить контракт

37-летний голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал продление контракта с ровенским клубом.

"Мы продлили контракт на один год еще и я рад, что с "Вересом" мы продолжаем сотрудничество. Для меня это уже родная команда стала, ведь большинство своих профессиональных матчей я отыграл именно в "Вересе", в Ровно.

Относительно контракта я хочу поблагодарить наших тренеров, потому что они важную роль в этом сыграли. Также нашему руководству и президенту, потому что зная, как он хочет развивать молодых, было нелегко подписать этот контракт.

Ожидания от сборов? Настроение боевое, как на каждые сборы. Будет тяжелый труд, но мы к этому готовы", - сказал Когут.