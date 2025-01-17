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Когут: Зная, как президент Вереса хочет развивать молодежь, было нелегко продлить контракт

Премьер-лига

37-летний кипер продлил контракт с клубом на один год

Когут: Зная, как президент Вереса хочет развивать молодежь, было нелегко продлить контракт

Фото: НК Верес

Новина українською

37-летний голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал продление контракта с ровенским клубом.

"Мы продлили контракт на один год еще и я рад, что с "Вересом" мы продолжаем сотрудничество. Для меня это уже родная команда стала, ведь большинство своих профессиональных матчей я отыграл именно в "Вересе", в Ровно.

Относительно контракта я хочу поблагодарить наших тренеров, потому что они важную роль в этом сыграли. Также нашему руководству и президенту, потому что зная, как он хочет развивать молодых, было нелегко подписать этот контракт.

Ожидания от сборов? Настроение боевое, как на каждые сборы. Будет тяжелый труд, но мы к этому готовы", - сказал Когут.

Нынешний сезон для Когута - седьмой в карьере в составе "красно-черных". Всего за "Верес" он провел 135 матчей в чемпионатах Первой лиги (55), Украинской Премьер-лиги (67) и Кубка Украины (13).

Также в составе "Вереса" Богдан завоевывал бронзовые медали Первой лиги 2016/2017 и золото Первой лиги 2020/2021.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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