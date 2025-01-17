Боснийский новичок Зари прокомментировал свой переход в луганский клуб

Зимний новичок "Зари" Деян Попара дал эксклюзивный комментарий для клубного сайта о переходе в луганский клуб и сборах в Турции.

"Я очень рад быть здесь, перейти в такую команду, как "Заря". Я не мог дождаться начала тренировочных сборов, чтобы начать работать и встретиться с игроками команды. Я уже успел пообщаться с Игорем Гузем, генеральным директором "Зари" и Младеном Бартуловичем, главным тренером. Я понял, что у нас команда с большой историей, с большим потенциалом. После разговора с ними у меня остались только положительные впечатления".

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"Сейчас у меня есть возможность пройти тренировочный сбор с командой с самого начала, набрать форму, плодотворно поработать и попытаться сделать все, чтобы помочь команде. В клубе есть много балканских игроков, поэтому я общаюсь, можно сказать, на одном языке с Петаром Мичиным, Жаном Тронтелом, Яковом Башичем и Габриэлем Эскинья. Ребята уже успели сказать мне, что у нас отличный коллектив и есть все шансы быть как можно выше".

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Напомним, что 21-летний боснийский полузащитник Деян Попара подписал контракт с "Зарей" до конца июня 2028 года. Его предыдущей командой был представитель элитного дивизиона Боснии и Герцеговины — "Слога".