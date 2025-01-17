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Харатин официально покинул Колос. Он близок к переходу в другой клуб УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Экс-полузащитник сборной Украины стал свободным агентом

Харатин официально покинул Колос. Он близок к переходу в другой клуб УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Игорь Харатин покинул "Колос" на правах свободного агента.

Как сообщает пресс-служба "хлеборобов", стороны досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

29-летний хавбек присоединился к "Колосу" летом 2024 года, однако провел лишь три поединка в УПЛ. Затем из-за недоразумений с тренерским штабом был переведен во вторую команду, выступая за "Колос-2" во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что Харатин перейдет в ровенский "Верес".

Напомним, Харатин - воспитанник киевского "Динамо", поигравший за "Металлист" и "Зарю". За рубежом он выступал за венгерский "Ференцварош”, польскую “Легию” и ДАК 1904. В 2020 году он провел четыре матча за национальную сборную Украины.

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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