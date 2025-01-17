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Александрия огласила список игроков, которые будут работать на сборе в Турции

Премьер-лига

В распоряжении Ротаня 29 футболистов

Александрия огласила список игроков, которые будут работать на сборе в Турции

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" представила список футболистов, которые будут задействованы на учебно-тренировочных сборах в Турции. В распоряжении Руслана Ротаня 29 футболистов.

Вместе с первой командой на сборе находятся два футболиста "Александрии-2" Юрий Матвеев и Матеус, а также голкипер команды U-19 Назар Макаренко. Также к команде уже присоединились новички Тео Ндика и Теди Цара.

Подготовки "горожан" продлится до 15 февраля. В этот период у команды запланировано провести 12 спаррингов и уже известны четыре спарринг-партнера.

Александрия огласила список игроков, которые будут работать на сборе в Турции - изображение 1

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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