Александрия огласила список игроков, которые будут работать на сборе в Турции

"Александрия" представила список футболистов, которые будут задействованы на учебно-тренировочных сборах в Турции. В распоряжении Руслана Ротаня 29 футболистов.

Вместе с первой командой на сборе находятся два футболиста "Александрии-2" Юрий Матвеев и Матеус, а также голкипер команды U-19 Назар Макаренко. Также к команде уже присоединились новички Тео Ндика и Теди Цара.

Подготовки "горожан" продлится до 15 февраля. В этот период у команды запланировано провести 12 спаррингов и уже известны четыре спарринг-партнера.