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Александрия огласила список игроков, которые будут работать на сборе в Турции
В распоряжении Ротаня 29 футболистов
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" представила список футболистов, которые будут задействованы на учебно-тренировочных сборах в Турции. В распоряжении Руслана Ротаня 29 футболистов.
Вместе с первой командой на сборе находятся два футболиста "Александрии-2" Юрий Матвеев и Матеус, а также голкипер команды U-19 Назар Макаренко. Также к команде уже присоединились новички Тео Ндика и Теди Цара.
Подготовки "горожан" продлится до 15 февраля. В этот период у команды запланировано провести 12 спаррингов и уже известны четыре спарринг-партнера.
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