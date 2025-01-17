Мощное усиление. Верес объявил о подписании экс-хавбека сборной Украины

Экс-полузащитник сборной Украины Игорь Харатин стал игроком "Вереса".

Пресс-служба ровенского клуба оригинально представила своего новичка, подписав "Присмотрели мощное усиление".

Срок действия контракта не разглашается. Однако ранее СМИ писали, что 29-летний хавбек подпишет соглашение с ровенчанами минимум на 2,5 года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как он досрочно разорвал контракт с "Колосом". В этом сезоне Харатин провел три поединка в УПЛ за "хлеборобов", после чего был переведен во вторую команду, выступая за "Колос-2" во Второй лиге.

Напомним, Харатин - воспитанник киевского "Динамо", поигравший за "Металлист" и "Зарю". За рубежом он выступал за венгерский "Ференцварош”, польскую “Легию” и ДАК 1904. В 2020 году он провел четыре матча за национальную сборную Украины.