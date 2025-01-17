Колос расторг контракт с воспитанником Шахтера

"Колос" объявил о завершении сотрудничества с 30-летним форвардом Денисом Безбородько.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Безбородько присоединился к "Колосу" летом 2022 года. За это время он провел 63 матча, в которых отметил 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Напомним, Безбородько - воспитанник донецкого "Шахтера". Успел также поиграть за "Мариуполь", "Зарю", "Александрию", "Десну" и венгерский "Дьирмот".