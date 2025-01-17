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Колос расторг контракт с воспитанником Шахтера
Денис Безбородько остался без клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Колос" объявил о завершении сотрудничества с 30-летним форвардом Денисом Безбородько.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Безбородько присоединился к "Колосу" летом 2022 года. За это время он провел 63 матча, в которых отметил 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Напомним, Безбородько - воспитанник донецкого "Шахтера". Успел также поиграть за "Мариуполь", "Зарю", "Александрию", "Десну" и венгерский "Дьирмот".
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Источник:ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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