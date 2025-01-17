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Не поразили Шовковского. Два игрока, которые проходили просмотр в Динамо, не останутся в команде

Премьер-лига
Обновлено

Усиления в центр оборонного звена не будет

Не поразили Шовковского. Два игрока, которые проходили просмотр в Динамо, не останутся в команде

Фото - Динамо

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский окончательно определился с судьбой игроков, которые провели подготовку к возобновлению сезона с командой в Турции.

Согласно информации ТаТоТаке, "Динамо" окончательно отказалось от аренды или покупки южноафриканского центрального защитника Име Оконы. Он завершил просмотр в составе киевлян.

Скорее всего, вернется в "Рух" и Богдан Слюбик.

“Тренерский штаб “Динамо” считает, что оба игрока не сильнее того набора центральных защитников, который есть в клубе сегодня. И нет никакого смысла держать в запасе 20-летнего игрока "Руха", если он может получать нормальную игровую практику в команде Виталия Пономарева", - говорится в отчете ТаТоТаке.

Однако “бело-синие” продолжат следить за прогрессом защитника. "Карпаты", которые раньше были конкурентами "Динамо" в подписании Слюбика, уже не заинтересованы в этом трансфере, ведь оформили переход Тимура Стецькова.

Следующий матч "Динамо" проведет во вторник, 21 января, против "Галатасарая" в рамках седьмого тура Лиги Европы.

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Динамо (Киев) Рух (Львов) Богдан Слюбик
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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